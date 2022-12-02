Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Опубліковано перелік магазинів, які працюватимуть у разі блекауту в Києві

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 20:57
український магазин у темряві, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Мер Києва Віталій Кличко опублікував перелік ринків, супермаркетів і ТРЦ, які працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання столиці.

Джерело: Кличко у Telegram

Дослівно: "У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ.

Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій. Ми склали перелік, із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення, аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах".

Деталі: Кличко опублікував окремо перелік супермаркетів, ТРЦ та ринків і закликав киян скачати та запам‘ятати на своїх пристроях цей перелік.

Він додав, що графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.

Теми: КиївторгівляелектроенергіяВіталій Кличко
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоДень ЧС-22: стартував плей-оф, Австралія та США завершили свої виступи

СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції

Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: Слабка позиція

Рада ЄС затвердила рішення про обмеження ціни російської нафти

Лукашенко на зустрічі з Шойгу лякає війною до останнього "чи то українця, чи то поляка"

Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто

Усі новини...
Київ
Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ
Якщо у всьому Києві зникне світло, метро не ходитиме – Кличко
ЄС створив у Києві кіберлабораторію для Збройних сил України
Останні новини
23:00
Росіяни обстріляли одну з громад Сумщини, пошкоджено лінії електропередач
22:57
відеоДень ЧС-22: стартував плей-оф, Австралія та США завершили свої виступи
22:37
Фільми, що виходять в український кінопрокат у грудні: добірка
22:35
Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії
22:09
У разі тривалого відключення електрики планові госпіталізації можуть призупинити – МОЗ
21:33
СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції
21:25
Литва і Латвія відмовили у в’їзді понад тисячі громадян РФ
20:57
Зеленський: Працюємо, щоб у Чорному морі "Калібри" могли бути лише на дні
20:43
Нуланд: Криваві "листи" до українських посольств відповідають тактиці РФ
20:22
Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: Слабка позиція
Усі новини...