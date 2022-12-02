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Опубліковано перелік магазинів, які працюватимуть у разі блекауту в Києві

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 19:57
Опубліковано перелік магазинів, які працюватимуть у разі блекауту в Києві
український магазин у темряві, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Мер Києва Віталій Кличко опублікував перелік ринків, супермаркетів і ТРЦ, які працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання столиці.

Джерело: Кличко у Telegram

Дослівно: "У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ.

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Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій. Ми склали перелік, із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення, аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах".

Деталі: Кличко опублікував окремо перелік супермаркетів, ТРЦ та ринків і закликав киян скачати та запам‘ятати на своїх пристроях цей перелік.

Він додав, що графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.

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Теми: КиївторгівляелектроенергіяВіталій Кличко
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