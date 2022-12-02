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Харків відмовився від ялинки

"Українська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 21:51
ігор терехов, Getty Images

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Новий рік у місті буде без ялинки на центральній площі, але з "цікавими заходами".

Джерело: Терехов на прес-конференції 2 грудня, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ялинки такої, як ми звикли, на площі Свободи не буде, тому що війна. Ми повинні це зрозуміти".

Деталі: Водночас, за його словами, міська влада планує низку святкових заходів. Яких саме, Терехов не уточнив.

Пряма мова: "Навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям і деяким дорослим влаштувати Новий рік? Тому будемо робити так, щоб було безпечно. Ми зробимо деякі цікаві речі. Ви побачите".

Що передувало: У Києві вирішили встановити "енерговідповідальну" ялинку. Вона буде без ілюмінації і гірлянд.

Теми: Харківсвяткування
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