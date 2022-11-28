У Києві встановлять "енерговідповідальну" ялинку — YASNO

CEO Yasno Сергій Коваленко повідомив, що ялинка, яку встановлять в Києві, буде святковою та водночас "енерговідповідальною".

Джерело: Коваленко у Facebook

Пряма мова Коваленка: "Колеги вітали рішення міської влади цього року зекономити електроенергію та ставити ялинку без ілюмінації і гірлянд. І щоб показати всім, скільки саме економиться електроенергії завдяки відмові від ілюмінації - ми вирішили зробити інфографіку. Але контекст зчитали інакше. Десь вийшли відверто перекручені публікації".

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Деталі: За його словами, зараз немає часу реагувати і виправляти публікації, оскільки основна мета енергетиків цілодобово "не дати ворогу досягнути головної ціли".

"Новорічна ялинка буде і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас", - підкреслив Коваленко.

Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко раінше повідомв, що у Києві встановлять головну ялинку країни, не зважаючи на петицію про недоцільність святкових заходів в умовах війни.