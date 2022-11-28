Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві встановлять "енерговідповідальну" ялинку — YASNO

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 листопада 2022, 22:18
У Києві встановлять енерговідповідальну ялинку — YASNO
Фото: stok.karas.uliia.gmail.com/Depositphotos

CEO Yasno Сергій Коваленко повідомив, що ялинка, яку встановлять в Києві, буде святковою та водночас "енерговідповідальною".

Джерело: Коваленко у Facebook

Пряма мова Коваленка: "Колеги вітали рішення міської влади цього року зекономити електроенергію та ставити ялинку без ілюмінації і гірлянд. І щоб показати всім, скільки саме економиться електроенергії завдяки відмові від ілюмінації - ми вирішили зробити інфографіку. Але контекст зчитали інакше. Десь вийшли відверто перекручені публікації".

Реклама:

Деталі: За його словами, зараз немає часу реагувати і виправляти публікації, оскільки основна мета енергетиків цілодобово "не дати ворогу досягнути головної ціли".

"Новорічна ялинка буде і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас", - підкреслив Коваленко.

Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко раінше повідомв, що у Києві встановлять головну ялинку країни, не зважаючи на петицію про недоцільність святкових заходів в умовах війни.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: