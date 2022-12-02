Кулеба: Погрози отримали українські дипломати у 12 країнах, терористам нічого не вдасться

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за останні дні українські дипломати у 12 країнах 18 разів отримували погрози, і запевнив, що тим, хто за цим стоїть, не вдасться досягти своїх цілей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив за підсумками термінової наради з послами України.

Він перерахував випадки погроз дипломатам: замах на теракт в Іспанії, пакети із збоченими погрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування в Казахстані, а також підозрілий лист в США.

"Терористи намагаються не просто залякати українських дипломатів. Вони хочуть послабити, залякати Україну та підірвати важливу дипломатичну роботу з постачанння зброї, енергообладнання, ізоляції Росії. Вони думають, що зможуть злякати і зупинити нас чи послабити міжнародну підтримку України", – написав глава МЗС у Facebook.

Кулеба запевнив, що зовнішньополітичне відомство вже посилило безпеку та співпрацює з національними правоохоронними органами іноземних країн та Службою безпеки України, щоб знайти і покарати негідників.

"Моя відповідь тим, хто за цим стоїть, проста: дарма стараєтесь. Українських дипломатів не залякати і не зламати. Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу. Терористам нічого не вдасться", – наголосив він.

Раніше у п'ятницю МЗС України повідомило, що після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

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Пізніше стало відомо, що посольство України в Мадриді, куди в середу надіслали "поштову бомбу", отримало пакунок зі слідами крові.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті: Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії.