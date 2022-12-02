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Зеленський вручив нагороди звільненим із російського полону

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 22:51
Зеленський і Катерина Поліщук (Пташка), фото ОП

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з українськими захисниками й захисницями, які були звільнені з російського полону, та вручив державні нагороди.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський нагадав, що за час повномасштабного вторгнення РФ вдалося звільнити з російського полону 1331 українця.

Президент також наголосив на важливості поширення історій українців, котрі пережили російський полон, а також тих, кого досі утримує РФ. На його переконання, важливо розповідати суспільству про їхню стійкість, героїзм і незламність.

"Поки тривають бої, поки в окопах гинуть наші герої й поки залишається хоч один полонений у ворога – ця війна не закінчилася для мене і, впевнений, для кожної й кожного з вас", – заявив він.

Теми: Зеленськийполоненінагороди
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