Війна між Китаєм і Тайванем можлива – Держдеп США

США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню.

Джерело: заступниця державного секретаря США Венді Шерман, яку цитує видання Swissinfo

Пряма мова: "Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду".

Деталі: Шерман додала, що США допомагають Тайваню, щоби у нього були засоби самозахисту, а також спрямовують зусилля на стримування Китаю.