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Війна між Китаєм і Тайванем можлива – Держдеп США

"Українська правда"Субота, 3 грудня 2022, 05:33
ВІЙСЬКОВІ КИТАЮ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню.

Джерело: заступниця державного секретаря США Венді Шерман, яку цитує видання Swissinfo

Пряма мова: "Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду".

Деталі: Шерман додала, що США допомагають Тайваню, щоби у нього були засоби самозахисту, а також спрямовують зусилля на стримування Китаю.

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Теми: СШАКитайТайваньвійна
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