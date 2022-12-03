Війна між Китаєм і Тайванем можлива – Держдеп США
Субота, 3 грудня 2022, 05:33
США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню.
Джерело: заступниця державного секретаря США Венді Шерман, яку цитує видання Swissinfo
Пряма мова: "Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду".
Деталі: Шерман додала, що США допомагають Тайваню, щоби у нього були засоби самозахисту, а також спрямовують зусилля на стримування Китаю.
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