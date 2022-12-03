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Війна між Китаєм і Тайванем можлива – Держдеп США

"Українська правда"Субота, 3 грудня 2022, 04:33
Війна між Китаєм і Тайванем можлива – Держдеп США
ВІЙСЬКОВІ КИТАЮ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню.

Джерело: заступниця державного секретаря США Венді Шерман, яку цитує видання Swissinfo

Пряма мова: "Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду".

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Деталі: Шерман додала, що США допомагають Тайваню, щоби у нього були засоби самозахисту, а також спрямовують зусилля на стримування Китаю.

Теми: СШАКитайТайваньвійна
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