Авіація ЗСУ знищила декілька зеніток та скупчень техніки на Луганщині – ОВА

В Луганській області протягом останньої доби українська авіація завдала три удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Деталі: За даними ОВА, на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни здійснили обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки і Площанки.

Окупанти також завдали авіаудар по Новоселівському.

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Пряма мова Гайдая: "Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника".

Більше деталей: Уточнюється, що тим часом українські ракетники та артилеристи водночас уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших "важливих об’єктів окупантів".