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ЗСУ знищили ще понад пів тисячі окупантів та гелікоптер

Роман ПетренкоСубота, 3 грудня 2022, 08:51
окупанти, фото getty

Збройні сили 2 грудня ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2917 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,
  • артилерійських систем – 1906 (+1) од,
  • РСЗВ (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
  • літаків – 280 (+0) од,
  • гелікоптерів – 263 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Дані уточнюються.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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