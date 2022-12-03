ЗСУ знищили ще понад пів тисячі окупантів та гелікоптер
Субота, 3 грудня 2022, 08:51
Збройні сили 2 грудня ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2917 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,
- артилерійських систем – 1906 (+1) од,
- РСЗВ (+0) од,
- засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
- літаків – 280 (+0) од,
- гелікоптерів – 263 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Дані уточнюються.