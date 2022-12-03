Росіяни вдарили двома ракетами по селу біля Запоріжжя
Субота, 3 грудня 2022, 09:48
Російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по одному з населених пунктів Запорізького району, повідомив глава ОВА Олександр Старух.
Джерело: Старух у Telegram
Пряма мова Старуха: "Вночі ворог знову завдав удару по мирних територіях нашої області.
Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель".
Деталі: Зазначається, що люди не постраждали.