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Росіяни вдарили двома ракетами по селу біля Запоріжжя

Роман ПетренкоСубота, 3 грудня 2022, 08:48
Росіяни вдарили двома ракетами по селу біля Запоріжжя
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Російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по одному з населених пунктів Запорізького району, повідомив глава ОВА Олександр Старух.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Вночі ворог знову завдав удару по мирних територіях нашої області.

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Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель".

Деталі: Зазначається, що люди не постраждали.

 

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Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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