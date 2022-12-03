Росіяни вдарили двома ракетами по селу біля Запоріжжя

Російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по одному з населених пунктів Запорізького району, повідомив глава ОВА Олександр Старух.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Вночі ворог знову завдав удару по мирних територіях нашої області.

Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель".

Деталі: Зазначається, що люди не постраждали.