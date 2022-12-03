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Херсонщина: влада евакуює людей з лівого берега Дніпра, очікує активізації бойових дій

Роман ПетренкоСубота, 3 грудня 2022, 10:01
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З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українців, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби.

Річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде.

У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці.

Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України".

Деталі: Влада не уточнює, чи є домовленість з окупантами, і як ті реагуватимуть на евакуацію.

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Теми: Херсонська областьХерсоневакуаціяокупація
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