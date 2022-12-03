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Херсонщина: влада евакуює людей з лівого берега Дніпра, очікує активізації бойових дій

Роман ПетренкоСубота, 3 грудня 2022, 09:01
Херсонщина: влада евакуює людей з лівого берега Дніпра, очікує активізації бойових дій
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Українська влада з 3 по 5 грудня проводить гуманітарні заходи щодо евакуації українців, які зараз перебувають в окупації на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли виїхати.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби.

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Річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде.

У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці.

Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Влада не уточнює, чи є домовленість з окупантами, і як ті реагуватимуть на евакуацію.

Теми: Херсонська областьХерсоневакуаціяокупація
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