Регіони: окупанти били по Чернігівщині, через обстріли складна ситуація на Херсонщині

За добу 2 грудня окупанти обстрілювали Чернігівську область з РСЗВ, а на Херсонщині окупанти обстрілюють правий берег, а також руйнують електромережі.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінниччині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

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Чернігівщина: за минулу добу — 7 обстрілів артилерії та РСЗВ: Чернігівський, Новгород-Сіверський райони, із мінометів. Без жертв.

Сумщина: вчора протягом дня ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння. Під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади. Без жертв.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Вільнянськ, Білогір'я, Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Малинівка, Дорожнянка, Щербаки, Залізничне, Степове, Приморське, Ольгівське, Новоданилівка, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське. Надійшло 41 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

ВІДЕО ДНЯ

На Дніпропетровщині росіяни вночі обстріляли Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Били з "Градів" та важкої артилерії. Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ударили 30 російських снарядів. У місті понівечені два десятки приватних будинків, два газогони, електромережі та 50 сонячних панелей. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені кілька багатоповерхівок, газопровід та лінія електропередач. Минулося без загиблих та поранених.

Харківщина: росіяни протягом доби завдавали удари по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського, Ізюмського районів. Є пошкодження приватних господарств, влучання у відкриті території. У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, госпіталізований, стан постраждалого середній.

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районі Червонопопівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни здійснили обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки і Площанки. Окупанти також завдали авіаудар по Новоселівському. За добу по наших позиціях на лінії зіткнення ворог завдав 57 артобстрілів. Усі спроби штурму відбиті.

Донеччина: важка ситуація поблизу Бахмута та Вугледара, постійні обстріли селищ Торське та Зарічне Лиманської громади. Минулої ночі — обстріли м. Мар'їнка, м.Красногорівка, с. Георгіївка; населених пунктів Торецької (Нью-Йорк, Північне, Південне, Шуми, Магдалинівка, м.Залізне) та Соледарської громад (Яковлівка, Бахмутське). Вночі — поодинокі прильоти як по старій частині Авдіївки, так і по центральній. Зранку відбувся масований артобстріл центральної частини міста. Інформація, щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. Сьогодні зранку — штурмові дії супротивника на напрямках Красногорівки, Веселого, Промки, Водяного, Первомайського. За минулу добу на Донеччині: один загиблий і 4 поранених цивільних.

Херсонщина: обстановка в області складна. За інформацією ГШ ЗСУ, вогневого ураження з артилерії зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Тягинка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дарʼївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське. Російські загарбники обстріляли Херсон - пошкоджені електромережі. Ремонтні бригади енергетиків одразу стали до роботи. Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині. Відновлюються роботи базових станцій мобільного зв’язку. Продовжується поетапне відновлення газопостачання у Великій Олександрівці, Малій Олександрівці, Новодмитрівці та Високопіллі. Загалом газ відновлено в 50 населених пунктах з 86, які мають централізоване газопостачання. Жителів звільнених громад Херсонщини забезпечують гуманітарною допомогою.