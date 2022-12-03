Глава МЗС Британії: Треба бути обережними, якщо "мирні переговори" будуть ініційовані Путіним

Тема переговорів може бути використана президентом РФ Владіміром Путіним для поповнення запасів своїх військ перед початком нового наступу.

Про це, як пише "Європейська правда", попередив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю The Telegraph.

Клеверлі сказав, що існує ризик того, що "перемир'я насправді буде використане Путіним для того, щоб підготувати більше військ і виробити більше боєприпасів, а також переобладнати і переозброїти свої пошкоджені збройні сили ".

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Його попередження пролунало після того, як президент США Джо Байден заявив, що був би готовий поговорити з паном Путіним, якби той справді прагнув закінчити війну - чого поки не видно.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що продовжить розмову з російським лідером, щоб спробувати запобігти будь-якій подальшій ескалації і досягти "дуже конкретних результатів", таких як забезпечення безпеки атомних станцій.

Однак Клеверлі, який цього тижня взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Бухаресті, поставив під сумнів, що Путін дійсно буде вести переговори "з добрими намірами".

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"Справа в тому, що ми повинні бути дуже, дуже обережними, якщо "мирні" переговори - і я використовую слово "мирні" в лапках - будуть ініційовані Владіміром Путіним", - сказав він.

За його словами, якщо росіяни використають будь-яку паузу в бойових діях просто як прикриття для переозброєння, то в подальшому можуть бути ще більші проблеми.

"Тоді все, що станеться - ми знову побачимо точно такі ж сцени, але, можливо, через, я не знаю, шість, 12, 18 місяців", - сказав він.

"Вирішення цього питання має бути стійким, воно має бути значущим, воно має бути реальним. Ми маємо остерігатися паузи, яку Росія використовує для того, щоб переконатися, що її наступна фаза агресії буде більш ефективною, ніж ця фаза" - заявив Клеверлі.

"І подивіться, Владімір Путін набив руку у цьому питанні. Грузія, це мало бути одноразовим випадком, чи не так? Крим, це мало бути одноразовим, чи не так? Східна Україна, це мало бути одноразово. І насправді ми побачили, що вони всі готувалися до цієї останньої хвилі агресії" – зазначив міністр.

Нагадаємо, координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив на брифінгу в п’ятницю, що Росія не виявляє жодних ознак готовності завершити розв’язану нею війну в Україні шляхом переговорів.