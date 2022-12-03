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ДБР провело обшуки і вилучило документи у КМДА

Валентина РоманенкоСубота, 3 грудня 2022, 10:29
ДБР провело обшуки і вилучило документи у КМДА

Працівники ДБР провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

Джерело: Державне бюро розслідувань, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про парк "Муромець".

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Повідомляється, що під час виїмки серед іншого були вилучені документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.

Встановлено, що у 2015 році київське товариство уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства товариство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку.

Роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації.

ВІДЕО ДНЯ

Загальна сума інвестицій по інвестиційному договору складає майже 149 млн гривень.

Працівники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років.

Кримінальне провадження відкрите за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Теми: ДБРКМДАобшуки
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