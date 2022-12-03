РФ тримає напоготові 24 ракети "Калібр" у Чорному морі – Сили півдня

У Чорному морі наразі Росія тримає напоготові 24 крилаті ракети "Калібр".

Джерело: начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ворог вивів наразі на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази.. Зараз на бойовому чергуванні перебуває чотири ракетоносії, два з яких - підводні.

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Це 24 ракети типу "Калібр", які готові до використання. Треба усвідомлювати і пам’ятати, що ворог може практикувати масовані ракетні удари… Тому до сигналів повітряної тривоги ставимось дуже серйозно, виконуємо всі необхідні заходи алгоритму, але без жодної паніки".