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РФ тримає напоготові 24 ракети "Калібр" у Чорному морі – Сили півдня

Валентина РоманенкоСубота, 3 грудня 2022, 12:06
Наталя Гуменюк. фото з сайту "Армія Inform"

У Чорному морі наразі Росія тримає напоготові 24 крилаті ракети "Калібр".

Джерело: начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ворог вивів наразі на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази.. Зараз на бойовому чергуванні перебуває чотири ракетоносії, два з яких - підводні.

Це 24 ракети типу "Калібр", які готові до використання. Треба усвідомлювати і пам’ятати, що ворог може практикувати масовані ракетні удари… Тому до сигналів повітряної тривоги ставимось дуже серйозно, виконуємо всі необхідні заходи алгоритму, але без жодної паніки".

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Теми: Чорне моревійна
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