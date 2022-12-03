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США внесли Росію та ПВК "Вагнер" до переліку організацій, які обмежують свободу віросповідання

Роман ПетренкоСубота, 3 грудня 2022, 12:07
США внесли Росію та ПВК Вагнер до переліку організацій, які обмежують свободу віросповідання
ФОТО: GETTY IMAGES

США визнали 12 країн та 9 організацій такими, які "викликають стурбованість" у питанні дотримання релігійних свобод. Серед них Росія та російське збройне угруповання "приватна військова компанія Вагнера".

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує Держдеп

Деталі: До списку країн, що викликають занепокоєння, увійшли Росія, Китай, КНДР, Іран, Мʼянма, Куба, Еритрея, Нікарагуа, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменистан.

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Країни викликають у Держдепу особливе занепокоєння, відповідно до Міжнародного закону про свободу віросповідання 1998 року, за те, що вони "вчинили або толерували особливо жорсткі обмеження свободи віросповідання".

До переліку також внесли терористичні організації, серед яких "ІДІЛ", "Талібан" та група "Вагнер" через їхні дії в Центральноафриканській Республіці.

Пряма мова Блінкена: "У всьому світі уряди та недержавні суб'єкти переслідують, погрожують, ув'язнюють і навіть вбивають людей через їхні переконання. У деяких випадках вони придушують свободу релігії або переконань людей, щоб використати можливості для отримання політичної вигоди.

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Ці дії сіють розбрат, підривають економічну безпеку і загрожують політичній стабільності та миру. Сполучені Штати не стоятимуть осторонь цих зловживань.

Ми продовжимо уважно стежити за станом релігійної свободи в кожній країні світу та виступати на захист тих, хто стикається з релігійними переслідуваннями чи дискримінацією".

Теми: Росіярелігіяцензурапропаганда
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