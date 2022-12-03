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У звільненому Ізюмі з’явилася вулиця Бандери

Роман ПетренкоСубота, 3 грудня 2022, 13:28
У звільненому Ізюмі з’явилася вулиця Бандери
ілюстративне фото з "дніпро оперативний"

Топонімічна комісія в Ізюмі на Харківщині підтримала перейменування 22 вулиць і площ, внаслідок чого з’явилися вулиці Степана Бандери, Івана Мазепи тощо.

Джерело: заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін у Facebook

Деталі: Весь перелік не надається, але серед змінених назв вулиць такі:

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  • вулиця Московська – вулиця Івана Мазепи.
  • вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери.
  • площа Революції - площа Героїв Крут.
  • вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного.
  • вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська.
  • вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова.
  • вулиця Тургєнєва - вулиця Джохара Дудаєва.
  • вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри.
  • вулиця Волоха - вулиця гетьмана Полуботка.
  • вулиця Камчатська - вулиця Аляски.

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Теми: Ізюмдеокупаціядекомунізація
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