Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У звільненому Ізюмі з’явилася вулиця Бандери

Роман ПетренкоСубота, 3 грудня 2022, 14:28
ілюстративне фото з "дніпро оперативний"

Топонімічна комісія в Ізюмі на Харківщині підтримала перейменування 22 вулиць і площ, внаслідок чого з’явилися вулиці Степана Бандери, Івана Мазепи тощо.

Джерело: заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін у Facebook

Деталі: Весь перелік не надається, але серед змінених назв вулиць такі:

  • вулиця Московська – вулиця Івана Мазепи.
  • вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери.
  • площа Революції - площа Героїв Крут.
  • вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного.
  • вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська.
  • вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова.
  • вулиця Тургєнєва - вулиця Джохара Дудаєва.
  • вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри.
  • вулиця Волоха - вулиця гетьмана Полуботка.
  • вулиця Камчатська - вулиця Аляски.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Ізюмдеокупаціядекомунізація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кремль наказав святкувати Новий рік скромно, але нагадуючи про "героїзм" окупантів – ЗМІ

Росія в двох морях тримає 100 "Калібрів"

Іран перегляне десятилітній закон про хіджаб на тлі протестів

Данілов – про гарантії безпеки для Росії: Вирок у Гаазі не передбачає смертної кари

фотоП'ятеро грузинських добровольців загинули в Україні: потрапили в оточення під Бахмутом

Кремлю буде все важче підтримувати схвалення війни серед росіян – британська розвідка

Усі новини...
Ізюм
"Жорстоко побив, а потім застрелив". УП розповідає історію вбивства кадировцем ізюмського судмедексперта
Синєгубов про Ізюм: Місто знищене окупантами на 80%
"Укрзалізниця" знову запускає електрички з Харкова на Ізюм
Останні новини
17:10
Донецьк і Луганськ, Мелітополь і Генічеськ: окупованими містами поширюються листівки
16:52
ОПЕК+ вирішив не скорочувати видобуток на фоні обмеження ціни на російську нафту
16:43
У Бундестазі закликають уряд Німеччини швидко вирішити проблему з нестачею боєприпасів
16:43
відеоНа Одещині знищили міну, яку штормом винесло на берег
16:18
У Німеччині – рекордна кількість підривів банкоматів з початку року
16:16
"Хейтерам Пташки з "Азовсталі": "Хочете перетворити Україну на РФ?" – Руденко
16:07
відео Як Україна пережила свій перший в історії блекаут
15:55
відеоЗенітники збили російський гелікоптер
15:54
Трамп вимагає припинити дію Конституції США після викриття ролі Twitter у виборах 2020 року
15:48
У Києві з кафе хотіли вигнати літню жінку, яка просила води
Усі новини...