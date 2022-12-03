У звільненому Ізюмі з’явилася вулиця Бандери
Субота, 3 грудня 2022, 14:28
Топонімічна комісія в Ізюмі на Харківщині підтримала перейменування 22 вулиць і площ, внаслідок чого з’явилися вулиці Степана Бандери, Івана Мазепи тощо.
Джерело: заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін у Facebook
Деталі: Весь перелік не надається, але серед змінених назв вулиць такі:
- вулиця Московська – вулиця Івана Мазепи.
- вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери.
- площа Революції - площа Героїв Крут.
- вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного.
- вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська.
- вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова.
- вулиця Тургєнєва - вулиця Джохара Дудаєва.
- вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри.
- вулиця Волоха - вулиця гетьмана Полуботка.
- вулиця Камчатська - вулиця Аляски.
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