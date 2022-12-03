У звільненому Ізюмі з’явилася вулиця Бандери

Топонімічна комісія в Ізюмі на Харківщині підтримала перейменування 22 вулиць і площ, внаслідок чого з’явилися вулиці Степана Бандери, Івана Мазепи тощо.

Джерело: заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін у Facebook

Деталі: Весь перелік не надається, але серед змінених назв вулиць такі:

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вулиця Московська – вулиця Івана Мазепи.

вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери.

площа Революції - площа Героїв Крут.

вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного.

вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська.

вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова.

вулиця Тургєнєва - вулиця Джохара Дудаєва.

вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри.

вулиця Волоха - вулиця гетьмана Полуботка.

вулиця Камчатська - вулиця Аляски.

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