Україна завоювала третє "золото" юніорського ЧС-2022 зі стрибків у воду
Субота, 3 грудня 2022, 15:47
Збірна України зі стрибків у воду завоювала третю медаль чемпіонату світу-2022 серед юніорів, що триває в канадському Монреалі, і вже втретє – "золото".
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Чергову перемогу команді приніс 15-річний Кірілл Болюх, який змагався в категорії B (спортсмени 14-16 років) у стрибках з 10-метрової вишки.
Раніше на цьому турнірі спортсмен уже став чемпіоном на триметровому трампліні, а ще один українець Кирило Азаров переміг на 1 м.
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