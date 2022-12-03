Україна завоювала третє "золото" юніорського ЧС-2022 зі стрибків у воду

Збірна України зі стрибків у воду завоювала третю медаль чемпіонату світу-2022 серед юніорів, що триває в канадському Монреалі, і вже втретє – "золото".

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Чергову перемогу команді приніс 15-річний Кірілл Болюх, який змагався в категорії B (спортсмени 14-16 років) у стрибках з 10-метрової вишки.

Раніше на цьому турнірі спортсмен уже став чемпіоном на триметровому трампліні, а ще один українець Кирило Азаров переміг на 1 м.