Зеленський збирав Ставку: говорили про духовну незалежність і об’єкти інфраструктури
На засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке провів президент Володимир Зеленський у суботу, обговорювалося, зокрема, забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури та заходи з забезпечення духовної незалежності.
Джерело: сайт президента
Дослівно: "…Було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури.
Також було обговорено продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України".
Деталі: Учасники засідання також заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу.
Окремо проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.
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