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Зеленський збирав Ставку: говорили про духовну незалежність і об’єкти інфраструктури

Катерина ТищенкоСубота, 3 грудня 2022, 17:14
Володимир Зеленський, фото ОП

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке провів президент Володимир Зеленський у суботу, обговорювалося, зокрема, забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури та заходи з забезпечення духовної незалежності.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "…Було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Також було обговорено продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України".

Деталі: Учасники засідання також заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу.

Окремо проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.

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Теми: Зеленськийвійнацеркваенергетика
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