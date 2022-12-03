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Макрон порівняв ситуацію України з анексією Ельзасу і Лотарингії, пообіцяв нові поставки зброї

"Європейська правда"Субота, 3 грудня 2022, 17:52
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що українці самі мають приймати рішення щодо своїх кордонів, провівши паралель зі становищем французів під час Другої світової війни.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу TF1, повертаючись зі США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Торкаючись ширше теми війни, Еммануель Макрон підтвердив підтримку Парижем Києва і оголосив про відправку "додаткових поставок зброї". Крім того, він вважає, що питання кордонів залишається за Україною.

"Це справа українського народу вирішувати для себе", - сказав він.

"Ви думаєте, що ми, французи, коли нам довелося пережити захоплення Ельзасу і Лотарингії, хотіли б, щоб посеред війни лідер з решти світу сказав, що ви повинні зробити те чи інше?", - зазначив Макрон.

Еммануель Макрон запевнив, що Франція та США провели "глибокі дискусії" щодо війни в Україні і що вони мають однакове бачення з цього питання.

"У найближчі тижні ми повинні будемо допомогти Україні встояти, а українцям - вистояти, продовжувати допомагати у військовому плані, уникати ескалації і підготуватися до того дня, коли всі повернуться за стіл переговорів", - заявив він.

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Президент Франції також заявив, що готовий знову обмінятися думками з Владіміром Путіним, але після розмови з Рафаелем Гроссі, генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), з яким Франція "вже працює" над захистом Запорізької АЕС.

"Є одна річ, яку ми робимо, це забезпечення того, щоб не було ескалації на цивільній ядерній електростанції", - сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю закликав президента Росії Владіміра Путіна шукати дипломатичне рішення для припинення війни в Україні.

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Теми: Макрон
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