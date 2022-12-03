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Лукашенко на зустрічі з Шойгу лякає війною до останнього "чи то українця, чи то поляка"

Катерина ТищенкоСубота, 3 грудня 2022, 18:57
Лукашенко і Шойгу 3 грудня, фото БЕЛТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито хоче продовжувати війну, яку почала проти неї Росія, і лякає, що війна може тривати "до останнього чи то українця, чи то вже там поляка або ще найманців".

Джерело: Лукашенко на зустрічі з Шойгу, передає білоруське державне агентство БЕЛТА

Пряма мова Лукашенка: "Я не збираюся тут нікого лякати. Ви тим більше. Усі вже й так налякані-перелякані. Але якщо вони хочуть, щоб ми мирно жили в нашому регіоні, не озираючись на те, як на це дивляться з-за океану, і Росія, й Білорусь до цього готові.

Якщо вони хочуть воювати до останнього чи то українця, чи то вже там поляка або ще найманців, ну, це їхня справа, це їхнє право. Поки що, наприклад, я і наші спецслужби не бачать, щоб вони були готові до повноправних переговорів і по-людськи домовлятися. Вони бачать, на нашу думку, як продовжити війну. Ну, тоді спеціальна операція не припиниться. Напевно, ви це краще знаєте.

Ми обміняємося думками. Словом, усе, що білоруси за відкритим, реальним договором мають зробити, ми зробимо. Ви в цьому не сумнівайтеся".

Деталі: Лукашенко також визнав, що в Білорусі і російські, й білоруські офіцери готують військових двох країн.

"Думаю, вам уже білоруський міністр оборони розповів про ситуацію в Білорусі, про підготовку, бойове злагодження підрозділів Білорусі та Росії, які присутні в Білорусі. Повинен сказати, що ми серйозно до цього підійшли. І наші, і ваші офіцери готують хлопців. І білоруських, і росіян готують. Для того, щоб у разі потреби перші ряди наші – захисники Союзної держави – змогли відбити будь-яку агресію... Тут ніхто не ділиться: ми як єдине угруповання, єдина армія сьогодні готуємося. Усі про це знають навколо. Ми це не ховали. Та й у сучасному світі сховати це неможливо", - сказав він.

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При цьому Лукашенко запевняє, що ані Росія, ані Білорусь нібито не хочуть війни, хоча РФ за підтримки Білорусі веде повномасштабну війну в Україні з 24 лютого.

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Теми: ЛукашенкоРосіяБілорусьвійна
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