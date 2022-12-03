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Рада ЄС затвердила рішення про обмеження ціни російської нафти

"Європейська правда"Субота, 3 грудня 2022, 18:07
Рада ЄС затвердила рішення про обмеження ціни російської нафти
ілюстративне фото Pixabay

У суботу Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Рівень граничної ціни був встановлений у тісній співпраці з Коаліцією з обмеження цін на нафту і почне застосовуватися з 5 грудня 2022 року.

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"Обмеження ціни на російську нафту обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, та різко зменшить доходи, які Росія отримала від продажу нафти після розв'язання нею незаконної агресивної війни проти України. Це також сприятиме стабілізації світових цін на енергоносії та пом'якшенню негативних наслідків для енергопостачання третіх країн" - йдеться у повідомленні.

6 жовтня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про заборону морського транспортування російської нафти (з 5 грудня 2022 року) та нафтопродуктів (з 5 лютого 2023 року) до третіх країн, а також пов'язане з цим надання технічної допомоги, брокерських послуг або фінансування чи фінансової допомоги.

Рішенням Ради також запроваджено виняток із вищезазначених заборон для нафти та нафтопродуктів, що походять з Росії або експортуються з неї, та закуповуються за попередньо встановленою граничною ціною, погодженою Коаліцією щодо встановлення граничних цін, або за ціною, нижчою за неї.

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Сьогоднішнє рішення встановлює рівень, на якому застосовується виняток, та запроваджує перехідний період тривалістю 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту російського походження, придбану та завантажену на судно до 5 грудня 2022 року та вивантажену в кінцевому порту призначення до 19 січня 2023 року.

Оскільки гранична ціна може періодично переглядатися з метою адаптації до ринкової ситуації, сьогоднішнє рішення також встановлює перехідний період у 90 днів після кожної зміни граничної ціни, щоб забезпечити послідовне застосування граничної ціни всіма операторами.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного Енергетичного Агентства.

Рада ЄС також запровадила "надзвичайне застереження", яке дозволяє транспортування нафти за ціною, що перевищує верхню межу, коли це необхідно для термінового запобігання або пом'якшення наслідків події, яка може мати серйозний і значний вплив на здоров'я і безпеку людей або навколишнє середовище, або як відповідь на стихійні лиха.

Відповідні правові акти будуть найближчим часом опубліковані в Офіційному журналі.

Напередодні рішення щодо граничної ціни було ухвалене послами 27 країн-членів ЄС.

Після цього члени Групи семи, а також Австралія  запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

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Теми: ЄСРосіянафта
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