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Вікторія Нуланд завершила дводенний візит до Києва, лишалася у місті на ніч

"Європейська правда"Субота, 3 грудня 2022, 18:27
Вікторія Нуланд завершила дводенний візит до Києва, лишалася у місті на ніч
Вікторія Нуланд і глава ОП Андрій Єрмак у Києві, фото ОП

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вирішила залишитися на ніч у Києві під час візиту до України.

Про це вона розповіла на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Нуланд пояснила, що прибула до Києва у п’ятницю.

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"Ми приїхали разом з міністром закордонних справ Кулебою з міністерської зустрічі ОБСЄ, тож мали час поговорити з ним ще в потязі", - пояснила вона.

За два дні вона провела значну кількість зустрічей з представниками уряду, парламентарями (Нуланд підкреслила, що це були представники різних політичних сил), громадськими активістами і навіть відбулося прийняття у посольстві, яке проходило за умови нерозголошення його факту до завершення візиту.

В кінці другого дня поїздки вона провела також зустрічі на Банковій.

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"Мій головний сигнал – це сигнал солідарності в ці дні, коли Путін перейшов до нового рівня варварства. Однак Україна перемагає у цій війні, Путін її програє, а ми підтримуємо вас", - заявила вона.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 15 листопада, підтвердивши підтримку США в той же день, коли російські ракети атакували столицю та інші регіони.

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Теми: СШАКиїв
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