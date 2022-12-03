Макрон вважає, що нова архітектура безпеки має передбачати гарантії для РФ

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Владімір Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю французькому телеканалу TF1, записаному під час його державного візиту до США на цьому тижні, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Макрон сказав, що Європа повинна підготувати свою майбутню архітектуру безпеки.

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"Це означає, що одним з важливих питань, які ми повинні вирішити - як завжди говорив президент Путін - є страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати Росії", - сказав Макрон.

"Ця тема буде частиною теми миру, тому ми повинні підготувати, що ми готові зробити, як ми захищаємо наших союзників і держави-члени, і як дати гарантії Росії в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів", - сказав Макрон.

Цього тижня і Росія, і Сполучені Штати заявили, що в принципі відкриті до переговорів, хоча президент США Джо Байден сказав, що буде говорити з Путіним тільки в тому випадку, якщо глава Кремля продемонструє свою зацікавленість у припиненні війни. Україна заявляє, що переговори можливі лише за умови, що Росія припинить напади і виведе свої війська.

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Але зауваження Макрона свідчать про те, що він співчуває потребі Москви в гарантіях безпеки - вимозі, яка була в центрі уваги інтенсивної, але невдалої дипломатії напередодні війни.

8 лютого, за кілька тижнів до російського вторгнення, Путін заявив на спільній пресконференції з Макроном у Москві, що Росія і надалі намагатиметься отримати від Заходу відповіді на свої головні три вимоги щодо безпеки: жодного розширення НАТО; жодного розміщення ракет поблизу кордонів РФ; і скорочення військової інфраструктури НАТО в Європі до рівня 1997 року.

Сполучені Штати тоді заявили, що російські вимоги "не мають жодного сенсу".

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" з Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо президент РФ Владімір Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав.

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