Прикордонники розповіли подробиці збиття ворожого СУ-34

Державна прикордонна служба повідомила, що саме прикордонники збили на околицях Бахмута ворожий літак СУ-34.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Влучним пострілом розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу приземлив "пташку" окупантів, як тільки та з’явилась поряд позицій військовослужбовців ДПСУ.

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Зазначимо, що це один із бортів, що останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмуту".

Деталі: Прикордонники додали, що доля пілотів наразі невідома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів.

Що передувало: Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що в районі населеного пункту Підгородне Донецької області було збито ворожий літак. Зазначалося, що інформація щодо його типу уточнюється.

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