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Тиск на Путіна щодо ядерної зброї змусив його змінити тактику війни – Нуланд

"Європейська правда"Субота, 3 грудня 2022, 19:57
Вікторія Нуланд і посол США Бріджит Брінк у Києві 3 грудня, фото ОП

Вікторія Нуланд переконана, що жорсткі попередження з боку інших держав переконали Путіна у тому, що реакція на застосування ядерної зброї буде небаченою і важкою для Росії, і це змусило РФ вдатися до нинішньої, також неприйнятної тактики війни.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Заступниця держсекретаря США наголосила, що після путінських погроз про застосування ядерної зброї, що лунали влітку та восени, світ вдався до спроб переконати РФ не робити незворотного кроку. "Ви бачили, що не тільки США, а й інші члени G7 виходили на Кремль із сигналами про те, що абсолютно неприйнятою і безвідповідально розкидуватися цим (натяками на застосування ядерної зброї)", - заявила Нуланд.

"Росія вже зробила  себе ізгоєм, але ми пояснили, застосування ядерної зброї матиме відповідь та наслідки незрівнянного рівня. Наша відповідь була об’єднаною, і після того Росія перейшла до принципово іншої зброї, розпочавши атаки на енергетичну інфраструктуру" - сказала вона.

Вікторія Нуланд підкреслила, що тактика, обрана Росію замість ядерної ескалації, також є абсолютно неприйнятною. "Росія перенесла війну з поля бою на цивільних, до будинків людей, що саме  по собі є абсолютно неприйнятною ескалацією", - заявила вона, підкресливши, що Захід застосовує санкції проти РФ. Однак, виходячи з її пояснень, зараз ядерна загроза не є частиною безпосередніх планів Росії.

"Після всіх цих розмов про ядерну зброю, які були дуже небезпечними, загрозливими і неприйнятними, і коли ми пояснили, якою буде ціна для Росії – тоді Путін вирішив робити щось інше. І з цим "іншим" вам  доводиться зараз жити", - констатувала вона.

Вікторія Нулаунд наголосила, що попри це, Захід має "лишатися пильним" щодо усіх загроз з боку РФ.

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Як повідомлялося, на думку сенатора США, республіканця Джима Ріша, переростання війни РФ проти України у ядерну війну малоймовірне і Кремль не наважиться застосувати ядерну зброю

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Теми: СШАПутінядерна зброявійна
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