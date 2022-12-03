Зеленський: Працюємо, щоб у Чорному морі "Калібри" могли бути лише на дні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна укріплює весь периметр кордону, а в акваторії Чорного моря працює над тим, щоб російські крилаті ракети "Калібр" могли бути хіба що на дні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Луганщина й Харківщина – зміцнюємо наші сили. Південь – продовжуємо "мінусувати" можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр.

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Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку "Калібри" могли бути хіба що на дні".

Деталі: Зеленський також зазначив, що "найбільш гаряче, найбільш болісно", як і раніше, на Донеччині, зокрема, в районі Бахмута і Соледара.

"Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує найвищої подяки!", - сказав він.

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