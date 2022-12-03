Усіх колаборантів вивезли з Олешок на Херсонщині – ЦНС

Росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що з Олешок були вивезені усі представники окупаційної адміністрації та поліцаї. Разом з ними на автобусах вивезли родини зрадників.

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Центр нацспротиву зазначає, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував і примушував мешканців до співпраці.

Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців також залишити регіон на період операції ЗСУ з його звільнення.