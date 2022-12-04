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До Джибуті прибув перший корабель з України з гуманітарним зерном для Ефіопії

"Українська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 00:04
До Джибуті прибув перший корабель з України з гуманітарним зерном для Ефіопії
Корабель з українською пшеницею, фото з Telegram Єрмака

До порту Дорале в африканській республіці Джибуті прибуло перше судно з пшеницею для Ефіопії, яке Україна відправила в рамках гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у Twitter, голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Відправляємо їжу. Відправляємо надію".

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Для довідки: Республіка Джибуті – держава на півночі Африканського Рогу, яка на заході й півдні межує з Ефіопією. 

Що цьому передувало: У листопаді Україна запустила гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, яка передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року. Суть програми полягає в прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників та передачі її країнам, що перебувають на межі голоду.

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Теми: зерноУкраїнагуманітарка
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