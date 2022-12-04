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Росія використовує боєприпаси швидше, ніж здатна виробляти їх – розвідка США

"Українська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 07:06
ЕВРІЛ ГАЙНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що темпи, з якими російська армія витрачає в Україні боєприпаси, перевищують можливості РФ виробляти їх.

Джерело: NBC News

Пряма мова Гейнс: "Я не думаю, що можу назвати точні цифри, але (Росія – УП) досить швидко (витрачає боєприпаси – УП). Маю на увазі, що насправді надзвичайно швидко. І на нашу думку, вони не здатні самостійно виробляти те, що витрачають на даному етапі. Тому для них це буде складне завдання".

Деталі: При цьому, за її словами, високоточні боєприпаси Росія використовує навіть швидше, ніж звичайні.

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Теми: РосіярозвідкаСША
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