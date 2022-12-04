Артилеристи уразили два пункти управління росіян на Луганщині – ОВА

Протягом доби 4 грудня підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та склад боєприпасів окупантів у Луганській області.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також район зосередження засобів артилерії".

Деталі: Тим часом авіація Сил оборони за минулу добу завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.