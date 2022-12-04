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Глава розвідки США оцінила вплив ударів РФ по енергетичних об’єктах України

"Європейська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 08:49

Американська розвідка очікує, що в найближчі кілька місяців в Україні знизиться темп ведення бойових дій, а українські сили не знизять волі до опору, незважаючи на атаки Росії на її електромережу та іншу критично важливу інфраструктуру.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це на щорічному форумі національної оборони імені Рейгана в суботу заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Вона зазначила, що американська розвідка вже спостерігає "певне зниження темпів конфлікту", яке, як очікується, триває наступні кілька місяців. У цей час і Україна, і Росія намагатимуться підготуватися до майбутнього контрнаступу.

"Насправді у нас є певний скептицизм щодо того, чи будуть росіяни насправді готові це (контрнаступ) зробити. Я думаю, що українці будуть більш оптимістично налаштовані в цьому питанні", – зазначила Гейнс.

Директорка Національної розвідки США зауважила, що метою ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України, які почалися з жовтня, частково був підрив волі українців до опору. "На мій погляд, жодних доказів того, що вона (воля до опору) просто зараз, на нинішньому етапі, була підірвана, немає", – додала вона.

Гейнс водночас припустила, що з часом вплив ударів по енергоінфраструктурі України може стати більш очевидним.

"Наскільки це вплине, буде залежати від того, на що вони (Росія) підуть, на що вони здатні, наскільки стійкою буде критична інфраструктура (України), наскільки ми зможемо допомогти їм її захистити. Економіка України страждає дуже сильно… Очевидно, що руйнування енергосистеми матиме вплив і на неї", – зазначила глава розвідки США.

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Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати вважають високою ймовірність подальших ударів Росії по цивільній інфраструктурі України, а хід бойових дій на землі хоч і може сповільнитися взимку, але не зупиниться.

Теми: СШАРосіявійнарозвідка
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