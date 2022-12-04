Окупанти хочуть з нового року вивести гривню з обігу
Неділя, 4 грудня 2022, 08:10
На Луганщині загарбники зібралися вивести з обігу гривню та проводити розрахунки лише у рублях.
Джерело: очільник ОВА Луганщини Сергій Гайдай
Пряма мова Гайдая: "Також із 1 січня на окупованих територіях збираються вивести з обігу гривню.
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Розплатитися в магазинах, оплатити послуги та провести розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях.
Готівку у гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях банків".
Деталі: За словами Гайдая, окупанти "заднім числом" ввели тарифи.
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До прикладу, у Сєвєродонецьку воду дали лише в деяких будинках у вересні-жовтні, однак сплачувати за неї слід із липня усім.
У багатьох взагалі не дали, як от в Лисичанську.