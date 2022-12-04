Окупанти хочуть з нового року вивести гривню з обігу

На Луганщині загарбники зібралися вивести з обігу гривню та проводити розрахунки лише у рублях.

Джерело: очільник ОВА Луганщини Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Також із 1 січня на окупованих територіях збираються вивести з обігу гривню.

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Розплатитися в магазинах, оплатити послуги та провести розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях.

Готівку у гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях банків".

Деталі: За словами Гайдая, окупанти "заднім числом" ввели тарифи.

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До прикладу, у Сєвєродонецьку воду дали лише в деяких будинках у вересні-жовтні, однак сплачувати за неї слід із липня усім.

У багатьох взагалі не дали, як от в Лисичанську.