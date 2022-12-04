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Кремлю буде все важче підтримувати схвалення війни серед росіян – британська розвідка

"Європейська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 09:26
фото getty

У Росії спостерігається суттєве зменшення підтримки так званої "спеціальної військової операції" серед населення, і в подальшому через відсутність значних успіхів російській владі буде все важче домагатися згоди на її продовження.

Про це йдеться в недільному огляді розвідувальної спільноти Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

Британська розвідка посилається на опубліковані російським виданням "Медуза" результати закритих соціологічних опитувань Федеральної служби охорони РФ, згідно з якими 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25% підтримують продовження конфлікту.

Вона додає, що ці дані відповідають аналогічному незалежному опитуванню за жовтень 2022-го, в якому 57% респондентів у Росії висловилися на користь переговорів. При цьому у квітні 2022 року близько 80% росіян стверджували, що підтримують війну в Україні.

"Попри зусилля російської влади щодо забезпечення повсюдного контролю над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після "часткової мобілізації" у вересні 2022 року", – зазначають у розвідці Британії.

"Оскільки Росія навряд чи досягне значних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, Кремлю, ймовірно, буде дедалі важче підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населеннях", – констатують там.

Напередодні британська розвідка висловила думку, що захоплення Бахмута для РФ мало б обмежену оперативну цінність, але це могло стати для Москви насамперед символічною метою.

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Теми: ПутінРосіяпропагандавійна
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