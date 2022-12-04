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Росіяни вдарили по Куп'янську-Вузловому: пошкоджена транспортна інфраструктура

Ірина БалачукНеділя, 4 грудня 2022, 09:18
Росіяни вдарили по Куп'янську-Вузловому: пошкоджена транспортна інфраструктура
ФОТО З TELEGRAM СИНЄГУБОВА 

Росіяни уночі 4 грудня завдали артилерійських та ракетних ударів по Куп’янському району Харківської області – пошкоджена транспортна інфраструктура та приватні будинки.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, транспортну інфраструктуру".

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Деталі: Ракетами С-300 окупанти пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.

Близько 3 години ранку росіяни ще раз запустили ракети по смт. Шевченкове, люди не постраждали. 

 
Фото з Telegram Синєгубова 

Крім того, упродовж доби окупанти завдавали ударів по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також по Ізюмщині. Постраждалих немає.

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Синєгубов підкреслив, що у зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів місцева влада і волонтери продовжують добровільну евакуацію жителів.

Теми: Харківська областьвійна
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