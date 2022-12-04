Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по Куп'янську-Вузловому: пошкоджена транспортна інфраструктура

Ірина БалачукНеділя, 4 грудня 2022, 10:18
ФОТО З TELEGRAM СИНЄГУБОВА 

Росіяни уночі 4 грудня завдали артилерійських та ракетних ударів по Куп’янському району Харківської області – пошкоджена транспортна інфраструктура та приватні будинки.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, транспортну інфраструктуру".

Деталі: Ракетами С-300 окупанти пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.

Близько 3 години ранку росіяни ще раз запустили ракети по смт. Шевченкове, люди не постраждали. 

 
Фото з Telegram Синєгубова 

Крім того, упродовж доби окупанти завдавали ударів по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також по Ізюмщині. Постраждалих немає.

Синєгубов підкреслив, що у зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів місцева влада і волонтери продовжують добровільну евакуацію жителів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Надіслали очі тварин: з’явилися нові погрози українським дипломатам

У Швеції вбили критика Кадирова, на якого вже скоювали замах два роки тому

оновленоРосЗМІ: У Росії вибух на одному аеродромі, на іншому – впав безпілотник

ISW спрогнозував, від чого залежатиме успіх ЗСУ на полі бою взимку

Ворог вдарив по об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя

відеоДень ЧС-22: французькі рекорди, розгром Сенегалу

Усі новини...
Харківська область
На Харківщині знайшли схованку зі списками поліцаїв та доноси колаборантів під час окупації
Мер показала наслідки російського удару по житловій 5-поверхівці поблизу Чугуєва
Росіяни вдарили по багатоповерхівці на Харківщині, поранили жінку – ЗМІ
Останні новини
11:14
Пригожин просить покарати Youtube та Google в Росії за "брехню"
11:07
Надіслали очі тварин: з’явилися нові погрози українським дипломатам
11:04
Apple відновила розміщення реклами в Twitter – Маск
11:03
Нідерландська слідча група зібрала в Україні докази для Міжнародного кримінального суду
11:02
Росія вночі обстріляла ракетами завод "АрселорМіттал Кривий Ріг"
11:01
До Польщі прибула нова партія військової техніки США, в тому числі танки Abrams
10:50
Росія посилює кібератаки на Україну та союзників – Microsoft
10:35
Розселяла росіян: у Снігурівці затримали поплічницю окупантів
10:33
Ціни на нафту зросли на тлі рішення ОПЕК+ і набуття чинності санкцій ЄС проти Росії
10:32
Як пандемія COVID-19 вплинула на мозок підлітків – дослідження
Усі новини...