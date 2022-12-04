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Росіяни били по Херсонщині 46 разів: 1 загиблий та 2 поранених

Ірина БалачукНеділя, 4 грудня 2022, 11:39
Уламок російської ракети. Фото Херсонської ОВА

Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення у результаті російських ударів по Херсонській області 3 грудня.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти продовжують вбивати та калічити мирних людей. Минулої доби через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: За словами голови ОВА, за минулу добу окупанти обстріляли територію Херсонщини 46 разів. Ворог бив по мирних населених пунктах області з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ. 

Також росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення в приватні та багатоквартирні будинки, пошкоджено цивільну інфраструктуру міста. 

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Теми: Херсонвійнажертви
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