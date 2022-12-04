Росіяни атакують ЗСУ забороненою хімзброєю – ВМС

Російські окупанти використовують проти Збройних сил України заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ВМС: "Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".



Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на Сході".

Деталі: Повідомляється, що з гранати виходить газ, який накриває людей димом і не дає дихати.

Держава-терорист використовує заборонену хімічну



Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на Сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту. pic.twitter.com/49q812wajl — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) December 4, 2022

В ВМС зазначили, що морпіхи, щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, утримували свої позиції у засобах хімічного захисту.