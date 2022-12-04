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Росіяни атакують ЗСУ забороненою хімзброєю – ВМС

Ірина БалачукНеділя, 4 грудня 2022, 13:21
Граната К-51. Фото wikipedia.org

Російські окупанти використовують проти Збройних сил України заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ВМС: "Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".

Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на Сході".

Деталі: Повідомляється, що з гранати виходить газ, який накриває людей димом і не дає дихати.

В ВМС зазначили, що морпіхи, щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, утримували свої позиції у засобах хімічного захисту.

Теми: Росіявійназброя
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