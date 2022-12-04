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Іран перегляне десятилітній закон про хіджаб на тлі протестів

Роман ПетренкоНеділя, 4 грудня 2022, 13:51
протести в ірані, фото getty

Влада Ірану має намір внести зміни до чинного законодавства країни про обов’язкове носіння жінками хіджабу.

Джерело: генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафара Монтазері, якого цитує The Guardian

Пряма мова: "І парламент, і органи судової влади працюють над питанням змін до відповідного закону".

Деталі: Як уточнюють іранські інформаційні агентства, він не уточнив, що може бути змінено в законі.

За словами генпрокурора, робоча група вже провела кілька зустрічей, а рішення щодо закону може бути ухвалене "за тиждень або два".

Нагадаємо: Протести в Ірані спалахнули 16 вересня через смерть дівчини, затриманої "поліцією моралі" за нібито неправильне носіння хіджабу.

17 жовтня ЄС запровадив санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, у тому числі поліції моралі країни та її командування кіберзахисту, а також міністра через придушення протестів урядом. 

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Теми: Іранзаконодавство
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