Росія в двох морях тримає 100 "Калібрів"

Запуск російських "Калібрів" по Україні. Скриншот з відео Міноборони РФ

Станом на 4 грудня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 21 корабель, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС: "Станом на 4 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет".

Деталі: Також повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.