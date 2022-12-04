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Росія в двох морях тримає 100 "Калібрів"

Ірина БалачукНеділя, 4 грудня 2022, 13:28
Росія в двох морях тримає 100 Калібрів
Запуск російських "Калібрів" по Україні. Скриншот з відео Міноборони РФ

Станом на 4 грудня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 21 корабель, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС: "Станом на 4 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети;

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в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет".

Деталі: Також повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Теми: Чорне мореРосіявійна
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