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Кремль наказав святкувати Новий рік скромно, але нагадуючи про "героїзм" окупантів – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 4 грудня 2022, 14:08
Кремль наказав святкувати Новий рік скромно, але нагадуючи про героїзм окупантів – ЗМІ
фото тасс

Кремль оприлюднив місцевій владі "рекомендації" щодо проведення новорічних заходів, порадивши "проявити стриманість у витратах", але згадувати "героїзм вояків" в Україні.

Джерело: "РБК"

Деталі: Під час організації дитячих ялинок обмеження визнаються "вкрай небажаними".

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Водночас під час свят пропонується зомбувати дітей "згадкою героїзму захисників Вітчизни, можливістю від імені дитини надіслати привітання".

Що стосується святкових заходів для дорослих, то Кремль вказує, що існує "запит громадян на прояв стриманості у витратах".

Регіонам і муніципалітетам пропонують вітати з Новим роком сім'ї учасників війни з дітьми, збирати листівки окупантам в Україну, привітати поранених у госпіталях.

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Новорічні ярмарки рекомендується використовувати як "інструмент суспільної консолідації": люди мають збирати подарунки учасникам так званої "спеціальної військової операції", а також розмістити на ярмарках стенди "Все для перемоги".

В окупованих регіонах України - "ЛНР", "ДНР", Херсонській та Запорізькій областях, пропонується встановити ялинки та урочисто їх відкрити.

Також рекомендується сформувати агітбригади (включно з Дідами Морозами та Снігуроньками), щоб привітати російських військових на території України.

Під час формування концертних програм регіонам і телеканалам пропонується підтримати артистів "патріотичного спрямування", серед них "Город 312", Поліна Гагаріна, Олег і Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Лариса Доліна, Ярослав Дронов (Shaman), співачка Зара, група "Земляне", Григорій Лепс, Денис Майданов, Олександр Маршал, Стас П'єха, Микола Расторгуєв, Олександр Ф. Скляр, Гарік Какачєєв, Олександр Маршал, Стас П'єха, Микола Расторгуєв, Олександр Ф. Скляр, Гарік Скляр. Скляр, Гарік Сукачов, Вадим Самойлов, Світлана Сурганова, Юлія Чичеріна, Uma2rmaH.

На центральних площах російських міст рекомендується встановити телестудії "для запису привітання учасникам війни".

Держкомпаніям, зокрема, радять відмовитися "від масштабних дорогих свят і витратних розваг".

Теми: Росіявійнапропаганда
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