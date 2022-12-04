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Окупанти знову обстріляли Херсон: за 2 тижні у місті загинуло 19 людей

Ірина БалачукНеділя, 4 грудня 2022, 15:34
Наслідки російских обстрілів у Херсоні. Фото з Telegram міськради

4 грудня російські загарбники знову обстріляли звільнений Херсон – минулося без жертв, але за останні два тижні у результаті ударів окупантів 19 людей загинули та ще 39 отримали поранення.

Джерело: Херсонська міська рада у Telegram, Херсонська ОВА у Facebook 

Дослівно міськрада: "Протягом сьогоднішнього дня у Херсоні зафіксовано 5 обстрілів. Зокрема, ворог обстріляв будинки по вул. Фабричній, Портовій, Сенявіна. Постраждалих немає".

Деталі: У Херсонській ОВА уточнили, що після обіду окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок – пошкоджено стіни, вікна та газопровід.

3 грудня прильоти російських снарядів фіксували на пров. Портовому, просп. Шевченка, вул. П. Орлика, Яружній, Причальній, Чайковського, Героїв Крут, Офіцерській, в районі Воєнки, вул. Дружби, Гаспринського, Тираспольській.

За даними міськради, загалом із 20 листопада по 4 грудня (станом на 14:00) зафіксовано 169 "прильотів". У результаті російських обстрілів загинуло 19 людей. Ще 39, серед яких одна дитина, отримали поранення.

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Теми: Херсонвійнажертви
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