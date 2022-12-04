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На Одещині знищили міну, яку штормом винесло на берег

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 16:43
підрив міни, скріншот відео

На Одещині контрольовано знищили якірну міну, яку штормом винесло на берег.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "До узбережжя Одещини штормом вчергове винесло якірну міну.

Завдяки вчасному виявленню небезпеки та оперативному залученню фахівців Сил оборони снаряд контрольовано знищено".

Деталі: У командуванні нагадали, що морське узбережжя залишається лінією оборони, а штормова погода може сприяти винесенню до берега подібних морських "сюрпризів".

Теми: Одеська областьмінування
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