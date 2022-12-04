На Одещині знищили міну, яку штормом винесло на берег
Неділя, 4 грудня 2022, 16:43
На Одещині контрольовано знищили якірну міну, яку штормом винесло на берег.
Джерело: оперативне командування "Південь"
Дослівно: "До узбережжя Одещини штормом вчергове винесло якірну міну.
Завдяки вчасному виявленню небезпеки та оперативному залученню фахівців Сил оборони снаряд контрольовано знищено".
Деталі: У командуванні нагадали, що морське узбережжя залишається лінією оборони, а штормова погода може сприяти винесенню до берега подібних морських "сюрпризів".