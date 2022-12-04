У Німеччині очікують нової хвилі біженців з України взимку

Посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер заявив, що очікує нову хвилю українських біженців найближчими тижнями через прихід зими.

Про це він заявив в ефірі Sky News, пише "Європейська правда".

"Путін продовжує тероризувати цивільне населення, і ми дуже занепокоєні цим, тому що ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що багато людей в умовах низьких температур можуть бути змушені покинути Україну. Тому ми очікуємо нову хвилю біженців найближчими тижнями", - сказав Бергер.

Говорячи про дипломатію, він сказав, що Німеччина не бачить фундаментальних змін у позиції Росії і "поки що не відчуває оптимізму" щодо переговорів між Москвою і Києвом.

"Ми не бачимо фундаментальних змін у позиції Росії. Ні, ми не бачимо в осяжному майбутньому готовності до дипломатичного рішення", - додав посол.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про зміни умов приймання біженців з України, відповідно до яких їхнє проживання у колективних закладах розміщення з березня 2023 року стане платним.