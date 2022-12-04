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У Чехії почали навчати українських військових

Неділя, 4 грудня 2022, 16:28

Українські військовослужбовці вже проходять підготовку на полігоні Лібава під керівництвом чеських колег.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердив виданню iDNES генерал Карел Ржешка, начальник Генерального штабу армії Чехії.

"Українські солдати вже перебувають у Чехії у військовому районі Лібава для проведення запланованих навчань", - сказав Ржешка.

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Як передбачається в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.

Навчання в районі Лібави були схвалені чеськими депутатами минулого тижня.

Також чеський Сенат підтримав направлення чеських військовослужбовців для тренування українців в інших країнах ЄС. Чехія зможе направити до 55 військовослужбовців для участі у місії ЄС із тренування українських військових.

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Навчання проводяться на основі двосторонньої угоди між урядами Чехії та України. У майбутньому, згідно з документами, вони можуть перейти до місії ЄС, яка може повернути Чехії частину витрат, оцінюваних у 975 мільйонів крон (близько $36 млн).

Нагадаємо, нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності.

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