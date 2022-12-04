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В ООН циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 17:59
прапор ООН, фото Getty Images

В Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку циркулює проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

За даними видання, є ознаки того, що протидія США цій пропозиції може пом'якшитися з огляду на лобіювання з боку президента України Володимира Зеленського.

Бет Ван Шаак, посол США з питань глобального кримінального правосуддя, заявила цього тижня: "Це те, що глибоко хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велику вагу. Питання в тому, чи будуть у них голоси на Генеральній асамблеї?".

"Досі всі резолюції щодо України були ухвалені. Число голосів було досить великим", - додала вона.

Міжнародний кримінальний суд уже розпочав розслідування воєнних злочинів в Україні, але керівництво України стверджує, що МКС зазнає труднощів, оскільки, хоча він може судити тих, хто звинувачується в окремих воєнних злочинах, він не може переслідувати керівництво Кремля за ширший злочин агресії, оскільки Росія не підписала відповідний статут.

Ван Шаак сказала, що США не зайняли твердої позиції щодо спеціального трибуналу. Однак, на її думку, є сенс у проведенні заочних судових процесів над росіянами, обвинуваченими у воєнних злочинах, якщо їх неможливо видати.

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Вона сказала, що США можуть розсекретити розвіддані, щоб допомогти виявити тих, хто несе найбільшу відповідальність за підготовку і ведення війни, яка, за її словами, явно порушила статут ООН.

Її висловлювання свідчать про те, що ключові фігури в адміністрації Байдена тепер більш відкриті для створення спеціального трибуналу, присвяченого ролі російського керівництва в керівництві вторгненням в Україну.

Ван Шаак сказав, що розглядаються два варіанти. Перший - двосторонній договір між Україною та ООН, "благословенний до певної міри Генеральною асамблеєю, що забезпечує політичну підтримку всієї міжнародної спільноти і створює окремий трибунал".

Другий варіант, за її словами, - це внутрішній суд, створений Україною, з додаванням міжнародного елемента з боку ЄС або Ради Європи, можливо, схвалений голосуванням на Генасамблеї ООН.

В обох випадках йтиметься про розгляд справи про злочин агресії. "Це буде обмежене коло обвинувачених, можливо, вище політичне керівництво і, можливо, деякі вищі військові", - сказала вона.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Як повідомив раніше посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, у Європейській службі зовнішніх дій готують позицію щодо можливих опцій створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочин агресії проти України.

Теми: ООНтрибуналРосіявійна
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