Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін обрав варварську тактику випаленої землі - Блінкен

"Європейська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 18:45
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав варварськими зусилля Росії з виведення з ладу електропостачання та інфраструктури в Україні.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен сказав, що президент Росії Владімір Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

"Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії. Це не вдалося. Тоді він почав захоплювати землі на сході та півдні України. Це не вдалося, тому що українські військові відтіснили і повернули багато територій, які захопив Путін", - сказав Путін.

"Він намагається використати зиму як зброю, вимкнути світло, вимкнути тепло, занурити український народ у темряву і холод саме в той час, коли наступають зимові місяці. Це справді варварство", - додав він.

Цього тижня Блінкен на зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорив надання засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки систем Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАПутінвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

По всій Україні пройдуть аварійні відключення світла – Укренерго

ППО у понеділок збила більше 60 російських ракет, летіло понад 70

Разом з Кауфманом НАБУ в Одесі затримало Грановського

фото, оновлено від 14:13У багатьох областях України лунали вибухи та працювала ППО

Бізнесмена Кауфмана затримало НАБУ – джерела

відео, фотоПротестувальники у столиці Монголії увірвалися в будівлю уряду – ЗМІ

Усі новини...
США
Трамп вимагає припинити дію Конституції США після викриття ролі Twitter у виборах 2020 року
Глава розвідки США оцінила вплив ударів РФ по енергетичних об’єктах України
Росія використовує боєприпаси швидше, ніж здатна виробляти їх – розвідка США
Останні новини
20:23
На Ставці верховного головнокомандувача обговорювали захист банківської системи
20:18
Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу до ЄС
20:10
фото, відеоРосіяни наробили шкоди на території чоловічого монастиря на Сумщині
20:01
КНДР здійснила артилерійський обстріл у відповідь на навчання Південної Кореї та США
19:59
Єврокомісія: Болгарія повністю відповідає вимогам для приєднання до "шенгену"
19:54
WSJ: США надіслали Україні HIMARS із обмеженою дальністю ударів, щоб ними не можна було уразити РФ
19:49
Херсонщина: росіяни вивозять с/г продукцію, в них більшає дезертирів 
19:40
По всій Україні пройдуть аварійні відключення світла – Укренерго
19:25
Путін підписав закон про заборону "пропаганди ЛГБТ": вводяться багатотисячні штрафи
19:24
Прем’єрка Естонії: Починати з Росією переговори про мир зараз небезпечно – і не лише для України
Усі новини...