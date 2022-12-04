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Путін обрав варварську тактику випаленої землі - Блінкен

"Європейська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 17:45
Путін обрав варварську тактику випаленої землі - Блінкен
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав варварськими зусилля Росії з виведення з ладу електропостачання та інфраструктури в Україні.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен сказав, що президент Росії Владімір Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

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"Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії. Це не вдалося. Тоді він почав захоплювати землі на сході та півдні України. Це не вдалося, тому що українські військові відтіснили і повернули багато територій, які захопив Путін", - сказав Путін.

"Він намагається використати зиму як зброю, вимкнути світло, вимкнути тепло, занурити український народ у темряву і холод саме в той час, коли наступають зимові місяці. Це справді варварство", - додав він.

Цього тижня Блінкен на зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорив надання засобів протиповітряної оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки систем Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.

Теми: СШАПутінвійна
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