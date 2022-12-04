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Зеленський: Вистояти цієї зими – це відстояти все

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 21:46
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія все ще має перевагу в артилерії й ракети, однак не має й не матиме такої мотивації, як в українців.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Вистояти цієї зими – це відстояти все. У Росії ще поки є ракети і перевага в артилерії. Але в нас є те, чого окупант не має і не матиме – ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремось за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об’єднує навколо України весь світ".

Деталі: За словами президента, щоб пройти цю зиму, українці мають допомагати один одному, а також не допускати внутрішніх конфліктів.

"Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати один одному, ніж будь-коли, ще більше дбати один про одного. Не питайте, будь ласка, чи допомогти і чим, просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити", - сказав він.

"Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас усіх. Навіть якщо хтось думає, що це якось посилить його особисто, треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли", - зазначив Зеленський.

Він також закликав сприймати кожен день зими не як випробування, а як час, що наближає Україну до перемоги.

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Теми: Зеленськийвійна
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