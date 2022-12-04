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Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ, ухвалити можуть 12 грудня

"Європейська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 21:10
Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ, ухвалити можуть 12 грудня
будівля Єврокомісії у Брюсселі, фото Getty Images

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії, який можуть затвердити вже за тиждень.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про 9-й пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що Білорусь не потрапила під санкції (знову)", - написав Джозвяк.

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"Близько 180 назв у списку, спрямованих на банки, ЗМІ та технології, можливо, будуть узгоджені на зустрічі глав МЗС ЄС 12 грудня", - додав він.

Деякі держави-члени ЄС раніше висловлювали невдоволення тим, що Єврокомісія відкладає подальші пропозиції щодо обмежень проти Росії – останній пакет санкцій було ухвалено два місяці тому.

Польща та країни Балтії, які надіслали свої проєкти обмежень до Комісії кілька тижнів тому, закликали до швидкої роботи над наступним пакетом.

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Серед їхніх пропозицій є зокрема заборона на співпрацю в галузі ядерної енергетики, у технологічному секторі, заборона на експорт усіх безпілотників включно із цивільними та скорочення послуг. У список також увійшли заборона на ввезення діамантів з Росії та продаж нерухомості росіянам.

Теми: ЄСсанкціїРосія
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