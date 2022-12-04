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Росіяни влучили в Херсонське СІЗО, поранено працівників

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 22:30
пошкоджена будівля СІЗО, фото: Департамент з питань виконання кримінальних покарань

Під час обстрілу Херсона в неділю росіяни влучили в будівлю Херсонського слідчого ізолятора, поранені працівники.

Джерело: Департамент з питань виконання кримінальних покарань

 
пошкоджена будівля СІЗО, фото: Департамент з питань виконання кримінальних покарань

Дослівно: "Сьогодні протягом доби під час обстрілу міста Херсон були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятора.

Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів".

Деталі: Зазначається, що рішеннями військово-цивільного керівництва Херсонщини та департаменту здійснена евакуація усіх осіб, що були в СІЗО після деокупації території.

 
 
 

Теми: ХерсонСІЗОвійна
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