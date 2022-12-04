Росіяни влучили в Херсонське СІЗО, поранено працівників
Неділя, 4 грудня 2022, 21:30
Під час обстрілу Херсона в неділю росіяни влучили в будівлю Херсонського слідчого ізолятора, поранені працівники.
Джерело: Департамент з питань виконання кримінальних покарань
Дослівно: "Сьогодні протягом доби під час обстрілу міста Херсон були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятора.
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Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів".
Деталі: Зазначається, що рішеннями військово-цивільного керівництва Херсонщини та департаменту здійснена евакуація усіх осіб, що були в СІЗО після деокупації території.
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