Український "Щедрик" через 100 років знову прозвучав у Карнеґі-Хол у Нью-Йорку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в неділю "Щедрик" Миколи Леонтовича "знову пролунав у стінах легендарного Карнегі Холл" у Нью-Йорку.

Джерело: Кулеба в Instagram

Дослівно: "Саме тут 100 років тому американці вперше почули знамениту різдвяну мелодію Леонтовича та закохалася в неї. Тепер "Carol of the Bells" є необхідним атрибутом Різдва для сотень мільйонів людей у США та всьому світі.

До аудиторії звернулися з відеопромовами Володимир Зеленський та Олена Зеленська. Участь президентського подружжя підкреслила важливість "Щедрика" і української культури".

"Україна пишається твором Леонтовича. Через нього ми розповідаємо світові про українську культуру та ідентичність. Це особливо важливо зараз, коли Росія намагається знищити наш народ. Саме тому вечір почався з аплодисментів військовим Збройних Сил України".

Деталі: Кулеба зазначив, що на концерті з нагоди століття прем’єри "Щедрика" перед багатотисячною аудиторією в залі та онлайн виступили Український дитячий хор "Щедрик" з Києва, український хор "Думка" з Нью-Йорка, хор "Трініті Вол-Стріт".

Крім того, повідомив міністр, композитор Тревор Вестон представив нову композицію на вірш Сергія Жадана, написаний спеціально для цього концерту.

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Кулеба додав, що частина зібраних з продажу квитків коштів піде на відбудову України в рамках United24.