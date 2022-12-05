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Продажі зброї у світі зростають сьомий рік підряд – SIPRI

Ольга Глущенко Понеділок, 5 грудня 2022, 04:43
Продажі зброї у світі зростають сьомий рік підряд – SIPRI
ілюстративне фото Shutterstock

Продажі зброї та попит на військові послуги зростають 7-й рік поспіль: 100 найбільших компаній галузі у 2021 році досягли показника 592 мільярдів доларів США, що на 1,9 відсотка більше порівняно з 2020 роком.

Джерело: дані, оприлюднені Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI)

Деталі: Проте, хоча темпи зростання у 2020-21 роках були вищими, ніж у 2019-20 роках (1,1 відсотка), вони все ж були нижчими за середній показник за 4 роки до пандемії Covid-19 (3,7 відсотка).

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На думку експертів, вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року додало проблем у ланцюгах постачання, зокрема й тому, що Росія є основним постачальником сировини, яка використовується у виробництві зброї.

Це може завадити поточним зусиллям Сполучених Штатів і Європи у зміцненняі своїх збройних сил і поповнення їхніх запасів після відправки в Україну боєприпасів та іншого обладнання на мільярди доларів.

Хоча звіти вказують на те, що російські компанії збільшують виробництво через війну, у них виникли труднощі з доступом до напівпровідників. На них також впливають санкції, пов'язані з війною.

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Американські компанії домінують у топ-100. Зокрема, продажі зброї 40 американських компаній, що увійшли в рейтинг, у 2021 році склали 299 мільярдів доларів.

Північна Америка стала єдиним регіоном, де спостерігалося падіння продажів зброї порівняно з 2020 роком.

Експерти зазначають, що, починаючи з 2018 року, п'ять найбільших компаній, що входять у топ-100, знаходяться у США.

У минулому році в Європі було 27 компаній із топ-100. Їхні сукупні продажі озброєнь зросли на 4,2 відсотка порівняно з 2020 роком, досягнувши 123 мільярдів доларів.

Сукупний обсяг продажів зброї 21 компанії з Азії і Океанії, які увійшли в рейтинг, у 2021 році сягнув 136 мільярдів доларів США, що на 5,8 відсотка більше, ніж у 2020 році.

У той же час 8 китайських збройових компаній, що увійшли до списку, продали озброєнь на 109 мільярдів доларів США, що на 6,3 відсотка більше.

Загальний обсяг продажів зброї чотирьох південнокорейських компаній, що входять до світового рейтингу, зріс на 3,6% порівняно з 2020 роком і досяг $7,2 млрд.

Зокрема на 7,6% зросли продажі компаній Hanwha та Aerospace. Очікується, що продажі зброї Hanwha значно зростуть у найближчі роки після підписання великої угоди з Польщею після російського вторгнення в Україну.

У топ-100 входять також 6 російських компаній. Їхні продажі озброєнь склали 17,8 мільярда доларів – це лише на 0,4 відсотка більше, ніж у 2020 році.

Теми: зброя
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